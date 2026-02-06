Habitantes de calle capturados sindicados de robo en sede de campaña política en Armenia

Armenia

La Policía del Quindío, capturó a dos hombres al parecer habitantes en condición de calle, señalados por ser los responsables del hurto en una sede de campaña política en el centro de Armenia.

Cabe recordar que, en la noche del 3 de febrero, la sede de campaña de Luisa León, candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío, fue víctima de un hurto en la ciudad de Armenia, en la calle 20A #14-47. Este hecho, refleja una preocupación que hoy comparten miles de ciudadanos: la inseguridad creciente en el departamento.

De acuerdo con la información, personas desconocidas forzaron la puerta de ingreso, ingresaron a las instalaciones y registraron cada espacio, llevándose elementos esenciales para el trabajo diario del equipo. Entre lo hurtado se encuentran 2 computadores con información, discos duros, equipos de trabajo de uso permanente, electrodomésticos, televisores e incluso material publicitario.

Asimismo, fue violentado un archivador donde reposaban documentos e información administrativa, incluidas facturas y soportes de campaña. Además de lo anterior, resulta especialmente alarmante que entre los elementos sustraídos estuvieran kits dentales destinados a una jornada social con niños.

Frente a lo sucedido, Luisa León señalo, “Lo que pasó aquí es un ejemplo claro de algo que ya es evidente: el gobierno local no ha podido enfrentar la inseguridad. No ha podido contenerla ni dar tranquilidad. Y cuando quien gobierna no puede garantizar lo básico, la gente queda expuesta. Esto no es una percepción ni un discurso político. Es la realidad que se vive todos los días”.

Captura de presuntos responsables y recuperación de elementos

La Policía Quindío reporte que, por medio de los grupos de inteligencia e investigación criminal en articulación con el CTI de la Fiscalía, capturaron a dos personas de 31 y 38 años de edad por el delito de receptación.

Estas capturas se realizaron en vía pública del sector de los puentes de la 26 en Armenia, donde se recuperaron elementos como televisor, impresora y algunos elementos de higiene oral; los cuales fueron hurtados en horas de la noche del martes a un establecimiento ubicado en la calle 20ª con carrera 14 en el centro de esta capital.

Según el comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante los capturados son habitantes en condición de calle y presentan registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto calificado, lesiones personales y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Los capturados junto a los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.