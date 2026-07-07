Pijao, Quindío cuenta con sistema de alerta temprana para detectar creciente de ríos y quebradas

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El municipio de Pijao en el Quindío ya cuenta con un Sistema de Alerta Temprana para detectar con anticipación avenidas torrenciales, una herramienta tecnológica que funciona las 24 horas del día que alertará sobre creciente de ríos y quebradas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD entregó al municipio de Pijao un Sistema de Alerta Temprana, SAT para detectar con anticipación avenidas torrenciales, una herramienta tecnológica y comunitaria que permitirá monitorear en tiempo real el comportamiento del río Lejos y la quebrada La Española.

La UNGRD implementó este Sistema de Alerta Temprana en cumplimiento de la Acción Popular, Sentencia 2018-00036 del Tribunal Administrativo del Quindío, con una inversión de $2.500 millones.

Ana María Prada, subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD explicó " El SAT está conformado por una central de monitoreo que operará las 24 horas desde la estación de Bomberos de Pijao; una red de monitoreo hidrológico y meteorológico con transmisión de datos en tiempo real sobre el río Lejos y la quebrada La Española; una red de repetidores de datos; una repetidora de telecomunicaciones”

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Además, un sistema de radiocomunicaciones; sirenas de alta potencia con activación remota; una plataforma gráfica para el monitoreo y visualización de la información, y cinco puntos de encuentro señalizados para la evacuación de la comunidad.

Previo a la entrega oficial, se realizó un simulacro que permitió poner a prueba el funcionamiento del SAT y la capacidad de respuesta institucional y comunitaria.

Durante el ejercicio, desde la central de monitoreo se detectó un incremento simulado en el nivel del río Lejos, se activó el protocolo de alerta y, tras la autorización del alcalde municipal, se accionaron de manera remota las sirenas instaladas en el municipio.

Con la culminación del ejercicio, la UNGRD hizo entrega oficial del Sistema de Alerta Temprana a la Alcaldía de Pijao, que asumirá su operación, mantenimiento y sostenibilidad.

Cortesía UNGRD

El alcalde de Pijao, Jhon Jairo Restrepo señaló “A través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo recibimos el municipio de Pijao un sistema de alertas tempranas diseñado para que nos fortalezca en ese aspecto tan importante que es las avenidas torrenciales en nuestro municipio. Este proyecto va a servir de aquí hacia futuro para que la comunidad del Pijao esté informada. Y no solamente esté informada, salvemos vidas ante una eventual avenida torrencial.

Además, cuenta con sistema de monitoreo, sensores, un centro de operaciones y una sofisticada red de administración de datos, el cual le dan a este proyecto mucha importancia, nos llena de tecnología y sobre todo salvavidas” puntualizó el mandatario local.