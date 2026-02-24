Denuncian millonario hurto al interior de un salón de clases de una universidad en Armenia

Armenia

A través de las redes sociales se conoció la denuncia puntualmente por el perfil de Instagram de Alexa Miranda quien cuenta con más de un millón de seguidores y resaltó que su hermano junto con un grupo de estudiantes de una especialización de la Institución Universitaria EAM de la ciudad, fueron víctimas del hurto de sus computadores.

De acuerdo con la denuncia realizada por Alexa, los estudiantes decidieron salir a almorzar al mediodía del sábado 21 de febrero por lo que dejaron sus pertenencias al interior del salón de clases e incluso cerraron la puerta con llave.

Sostuvo que la sorpresa se generó cuando regresaron del almuerzo puesto que la chapa de la puerta estaba forzada y destrozada.

"Usted se va a almorzar y le dicen que puede dejar el computador en el aula y cuando usted vuelve a usted y a todos sus compañeros le robaron los computadores. Eso le pasó a mi hermano y a sus compañeros el día de hoy en la Universidad de La EAM. Ellos están cursando una especialización y cuando regresaron de almorzar se encontraron con la chapa totalmente destrozada y faltaban 12 computadores y un iPad", informó.

Manifestó que una vez ingresaron al aula evidenciaron el hurto de 12 computadores y un iPad que están avaluados en más de 30 millones de pesos por lo que llamó la atención puesto que considera es un hecho de suma gravedad y deben darse las investigaciones para dar con los responsables.

Dijo que lo más frustrante de todo ha sido la respuesta de la universidad puesto que sostienen que no había cámaras de seguridad en el lugar y que el vigilante al parecer no estaba en su puesto por lo que exige las claridades sobre el caso.

“Y la universidad no da respuestas claras, dicen que no habían cámaras en el lugar, que presuntamente en ese momento no estaba el celador y es que de verdad, ¿cómo es posible que en una universidad privada se presente un robo de estos y nadie se de cuenta?“, manifestó.

Comunicado de la EAM

Precisamente la institución universitaria EAM emitió un comunicado a raíz de la situación: “Desde la Institución Universitaria EAM rechazamos de manera categórica cualquier acto que atente contra la integridad y la confianza de nuestra comunidad académica y sociedad. Frente a los hechos ocurridos el 21 de febrero, informamos que se activaron de inmediato los protocolos institucionales.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, a quienes hemos brindado la información necesaria para contribuir al avance de la investigación. Estaremos atentos a los adelantos investigativos y mantenemos total disposición para acompañar este proceso hasta su resolución”.