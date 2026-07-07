Nuevo ministro de Comercio, Mauricio Gómez, anuncia millonario proyecto turístico para Barranquilla

El designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, anunció una inversión superior a los 300.000 millones de pesos para fortalecer el circuito turístico de Barranquilla, proyecto que buscará integrar atractivos como el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho, además de la construcción de un nuevo tajamar occidental.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Gómez afirmó que la iniciativa forma parte de una estrategia nacional para impulsar el desarrollo regional y convertir a las ciudades en polos de atracción para el turismo y la inversión. Según indicó, el objetivo es consolidar a Barranquilla como uno de los principales destinos turísticos del país.

El futuro funcionario destacó que el nuevo Gobierno tendrá una relación cercana con alcaldes y gobernadores para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo económico. En ese sentido, señaló que trabajará de la mano con entidades como Fontur para canalizar recursos hacia las regiones.

“Será un Gobierno desde las regiones y para las regiones”, manifestó Gómez, quien aseguró que una de las prioridades de la administración entrante será cerrar las brechas entre los distintos territorios del país y garantizar una distribución más equitativa de las inversiones públicas.

Atraer capital extranjero

En materia internacional, el designado ministro anunció un cambio en la estrategia de relacionamiento con otros países. Sostuvo que Colombia dejará atrás la “diplomacia de las redes sociales” y fortalecerá los canales institucionales para recuperar la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Gómez afirmó que el Gobierno buscará atraer capital extranjero y promover una agenda económica enfocada en abrir nuevos mercados para los productos colombianos. Asimismo, señaló que trabajará junto con la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda para fortalecer la presencia comercial del país en el exterior.

Embajadores

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue su propuesta de transformar el papel de los embajadores colombianos. Según explicó, las representaciones diplomáticas deberán asumir una función más activa en la promoción de negocios, inversión y comercio internacional.

“Se acabaron los embajadores de los cocteles”, afirmó Gómez, al advertir que los funcionarios diplomáticos serán evaluados por los resultados que logren en materia comercial y de atracción de inversiones. Incluso, aseguró que quienes no cumplan metas podrían ser removidos de sus cargos.

El próximo ministro también se refirió a la situación política nacional y respaldó la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de retirarse de la mesa de empalme con el Gobierno Nacional. Según dijo, el mandatario electo obtuvo una victoria democrática que debe ser respetada por todos los sectores.

Finalmente, Gómez lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de no reconocer los resultados electorales y de generar incertidumbre institucional.

Además, reiteró que el nuevo Gobierno centrará buena parte de su gestión en el apoyo a las micro y pequeñas empresas, las cuales, según señaló, representan cerca del 95 % del tejido empresarial colombiano y serán consideradas un eje fundamental para la economía durante los próximos cuatro años.