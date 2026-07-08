Fenalco Atlántico pide revisar la restricción al porte de armas ante escalada de inseguridad

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Atlántico pidió revisar las restricciones al porte de armas en Colombia, argumentando que el deterioro de la seguridad en Barranquilla, Soledad, Malambo y otros municipios del departamento exige evaluar nuevas medidas para proteger a la ciudadanía frente al accionar de estructuras criminales y bandas dedicadas a la extorsión.

El presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, recordó que el Decreto 2362 de 2018 restringió el porte de armas en el país, incluso para personas que cuentan con salvoconducto. Según explicó, esta medida se ha venido renovando periódicamente, bajo la premisa de que el control y el monopolio de las armas deben estar en manos del Estado.

No obstante, Madero señaló que la realidad actual demuestra que las autoridades no han logrado ejercer un control efectivo sobre las armas ilegales que circulan en las calles.

El dirigente gremial manifestó su respaldo al anuncio realizado por el ministro de Defensa sobre la posibilidad de revisar la normativa vigente. Consideró que el debate es oportuno debido al incremento de los casos de violencia, homicidios y extorsiones que afectan tanto a comerciantes como a la comunidad en general.

Madero sostuvo que quienes acrediten las condiciones exigidas por la ley deberían tener la posibilidad de contar con mecanismos para proteger su seguridad personal.

Finalmente, Fenalco Atlántico lamentó los recientes hechos de violencia registrados en municipios como Soledad y Malambo, así como en Barranquilla, y reiteró la necesidad de fortalecer la acción de la justicia.