Usuarios de Colombia Solar en Barranquilla ya pagan menos por energía

A menos de dos meses de la puesta en marcha del programa nacional Colombia Solar en el sector de Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, las familias beneficiarias ya comenzaron a notar una disminución en el valor de sus facturas de energía.

Durante una visita realizada por Caracol Radio a varios hogares del proyecto, los usuarios compartieron los resultados obtenidos tras la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus viviendas.

Patricia Ortega, una de las beneficiarias, aseguró que el ahorro ha sido significativo. “Pagábamos nosotros 70 mil y vino por 13 mil pesos, fue bastante lo que bajó. Todo el mundo debería tener la oportunidad de tener estos paneles y más obviamente las personas como nosotros”, afirmó.

Por su parte, Antonio Viveros señaló que los paneles han representado un alivio para su economía. “Los paneles me han favorecido y estoy agradecido porque antes pagaba 60, 80 mil pesos y ahora en este recibo que vino no pagué casi nada. Vino en 1.300”, sostuvo.

Entre tanto, Juan Ruiz indicó que el ahorro mensual ha sido cercano a los 86 mil pesos. “Sí he visto la mejora, prácticamente me bajó un promedio de 86 mil pesos mensuales en la factura. El recibo anterior me llegó el mes de mayo por 141 mil y ahorita en junio me llegó por 56 mil”, manifestó.

El programa cuenta con 558 beneficiarios

En diálogo con Caracol Radio, Guillermo Torres, coordinador del programa Colombia Solar para GECELCA, explicó que la iniciativa estará vigente hasta 2030 y busca ampliar su cobertura en todo el país.

"Es un programa que tiene una vigencia hasta el 2030, con la capacidad de poder llegar a 500.000 potenciales usuarios en los próximos años“, afirmó.

El funcionario indicó que actualmente 558 beneficiarios hacen parte del programa y que 15 más se encuentran en proceso de legalización para comenzar a hacer uso completo de sus sistemas fotovoltaicos.

Torres también destacó que Villas de San Pablo se convirtió en un referente para el desarrollo de la estrategia.

“Ha sido toda una sorpresa porque Villas de San Pablo se ha convertido en un eje piloto de este programa, que nos ha llevado a reinventarnos y aprender mucho de cómo puede ser el escalonamiento de este programa a futuro“, señaló.

Sobre la inversión, precisó que para la vigencia 2026 ya está en ejecución un contrato por 39.000 millones de pesos y avanza una licitación por 120.000 millones de pesos, para una inversión total de 159.000 millones de pesos.