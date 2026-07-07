“No invertí en la campaña de Abelardo, nada de dinero”: abogado Dan Newlin desmiente a Gustavo Petro

Daniel Newlin, es uno de los abogados más reconocidos de Florida en el campo de las demandas por lesiones personales.

En 2001 fundó el bufete Dan Newlin Injury Attorneys, especializado en representar a víctimas de accidentes de tránsito, negligencia médica, lesiones laborales y otros casos de responsabilidad civil. Es en una de las más grandes de ese segmento en Estados Unidos.

Lea también: Se cayó la nominación de Daniel Newlin para embajador de Estados Unidos en Colombia

Fue nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, aunque su nominación nunca avanzó en el Congreso en Washington.

Recientemente el presidente Gustavo Petro señaló al abogado Dan Newlin de invertir 1.8 millones de dólares para hacer campaña a favor de Abelardo de la Espriella, aseguró que invirtió este dinero en la compañía Meta “para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda”. Daniel Newlin por su parte, se pronunció en la red social X respondiendo al mandatario con una breve carta en la que rechazó las acusaciones: “Dichas afirmaciones son total y absolutamente falsas. Quiero ser muy claro: no he aportado ni un solo dólar, ni un solo centavo, de manera directa o indirecta, a su campaña. Mi respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido estrictamente personal”, señala Newlin.

En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio y Julio Sánchez Cristo, el abogado Dan Newlin afirmó que no ha invertido ningún dinero en la campaña de Abelardo de la Espriella ni directamente o por medio de terceros.

¿Ha invertido en la campaña?

“No he invertido nada, cero, nada de dinero, de ninguna forma”, indicó el abogado Newlin a Caracol Radio.

También indicó que no utilizó nada de dinero de su patrimonio para la campaña de Abelardo de la Espriella, ni a través de redes sociales o la modalidad de terceros, “con total libertad puedo mostrar mis cuentas y se puede documentar con facilidad que no hay dineros que puedan ir a la campaña de Abelardo”.

Le puede interesar: Petro insiste en desconocer triunfo de Abelardo de la Espriella pese a certificación del CNE

¿Cómo conoce a Abelardo de la Espriella?

Dice que lo conoció en Miami, donde se reunió con su familia y les mostró sus planes de seguridad y economía para Colombia: “Pensé que sería un gran líder para el país, me recordó al joven Donald Trump, quien podría traer una nueva visión para el país.”

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: