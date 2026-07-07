Gobierno De la Espriella trabajará con Defensoría para recuperar territorios con alta criminalidad

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Luego de que Caracol Radio revelara en primicia una carta que le envió la defensora del Pueblo, Iris Marín, al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitando una reunión con el equipo de empalme y priorice el tema de derechos humanos.

En la misiva, Marín propone cuatro temas para tratar en la reunión:

Desigualdad estructural y exclusión permanente

Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas

Reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.

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Ante esto, el ministro de Defensa del gobierno De la Espriella, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, señaló que esos cuatro puntos temáticos son una “radiografía” de lo que afronta Colombia en la actualidad.

“Encontramos una tragedia en los territorios, producto de una falsa Paz Total que permitió el fortalecimiento y el crecimiento de los grupos armados y de que se hayan apoderado de territorios en el país”, indicó.

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Anunció que escucharán y trabajarán mancomunadamente con la defensora del Pueblo para establecer las regiones tradicionales con presencia de grupos armados, terroristas, minería ilegal.

“Comenzaremos un trabajo de recuperación de recuperación y control territorial que poco a poco nos permitirán ganar espacio y tiempo que durante este gobierno, lamentablemente, nos hicieron retroceder casi 30 años”, dijo.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí: