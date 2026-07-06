Dan Newlin responde a presidente Petro sobre supuesta financiación a campaña de De la Espriella

El abogado, que estuvo a punto de ser Embajador de Estados Unidos en Colombia, exigió al mandatario publicar pruebas de sus supuestos aportes a la campaña del presidente electo. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Dan Newlin, quien había sido nominado para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, exigió al presidente Gustavo Petro presentar pruebas que respalden la acusación de que contribuyó económicamente a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Newlin rechazó las declaraciones del mandatario y aseguró que su respaldo al presidente electo ha sido “estrictamente personal”.

Un día antes, el presidente Gustavo Petro aseguró que Newlin invirtió 1.8 millones de dólares en redes sociales para “hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda”.

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