Se cayó la nominación de Daniel Newlin para embajador de Estados Unidos en Colombia

Caracol Radio confirmó que se cayó la nominación de Daniel Newlin como posible embajador de Estados Unidos en Colombia y, ahora, el presidente Donald Trump tendrá que proponer un nuevo nombre.

Según conoció este medio, la noticia se produce debido a posibles demoras en la entrega de documentación.

Es preciso recordar que Newlin había sido nominado al cargo de embajador desde diciembre de 2024 por el entonces presidente electo Donald Trump y su designación debía ser aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense.

Es preciso recordar que Colombia no tiene embajador formal desde 2022. John McNamara, actual representante de Estados Unidos en Colombia, es el encargado de negocios de la Embajada.

