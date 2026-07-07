MinDefensa del gobierno De la Espriella dice que reintegrarán oficiales retirados por Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro defendía bandidos, allí comenzó la desmoralización: MinDefensa de gobierno De la Espriella

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora López, aseguró que están haciendo un “estudio detallado y minucioso” sobre los “motivos y circunstancias” por las cuales algunos oficiales fueron retirados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Vea aquí: MinDefensa de De la Espriella sobre restricción a porte de armas: “hay que reestructurar el decreto”

“Sí hay injusticias”, dijo Mora, al señalar que la revisión incluye oficiales “en los diferentes grados”, desde “generales” hasta “coroneles, tenientes coroneles y mayores”.

Según el ministro designado, durante este periodo presidencial se habrían afectado áreas estratégicas de la fuerza pública, especialmente “el sistema de inteligencia” y “el sistema también incluso de operaciones especiales”.

Lea aquí: Germán Ávila acusó al equipo entrante de romper el respeto en el empalme: “No aceptamos calumnias”

“Son sistemas trascendentales y fundamentales en la guerra y que fueron debilitados de manera intencional”, aseguró.

Mora también cuestionó casos de coroneles que, según él, hicieron “el curso de estos estudios militares durante un año completo”, pasaron por “un filtro de selección” y por “un estudio riguroso” para ser llamados al curso para general, pero “faltando quince días para ascender, los sacaron”.

“Eso no puede suceder”, afirmó.

El ministro designado aseguró que algunos oficiales serán reintegrados porque, según él, fueron retirados “injustamente” durante el actual gobierno.

“Hay injusticias y esas injusticias, evidentemente, van a ser reintegrados algunos oficiales que, en estos grados, fueron retirados durante este periodo de gobierno injustamente”, puntualizó.