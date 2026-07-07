Petro defendía bandidos, allí comenzó la desmoralización: MinDefensa de gobierno De la Espriella

El ministro de Defensa para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, general (r) Jorge Eduardo Mora López, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los retos en seguridad que afrontarán desde el 7 de agosto de 2026, pero también lanzó una pulla al presidente Gustavo Petro.

“Cuando llegó el gobierno Petro, él decidió dejar fuera de la línea de mando a inicialmente 15 generales que teníamos mayor experiencia y conocimiento. Toda mi vida estuve en las Fuerzas Especiales y participé en las operaciones más grandes contra los principales cabecillas del terrorismo”, indicó.

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