MinDefensa de De la Espriella sobre restricción a porte de armas: “hay que reestructurar el decreto”

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López, quien fue anunciado como el ministro de Defensa para el gobierno de Abelardo de la Espriella, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre temas de seguridad y las medidas que adoptarán, anunciando que se debe “reestructurar el decreto” que restringe el porte de armas en Colombia.

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“Hay que reestructurar el decreto y está considerado dentro de lo que estamos revisando. Está comprobado que todos los homicidios en Colombia se han cometido con armas ilegales. Esa será una de las medidas para proteger a los colombianos”, afirmó.

Recordó que Colombia está pasando por una situación de violencia en las ciudades y la sociedad no tiene “ni un cortaúñas para defenderse”.

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