Supersalud reanuda auditoría a Medellín; el proceso es liderado por Juan David Duque

Medellín, Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la reanudación de la auditoría que adelanta a la Alcaldía de Medellín, luego de que el Ministerio de Salud resolviera la recusación presentada por el Distrito. Con esta decisión, la entidad retomará las actuaciones de inspección para verificar la gestión de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

La auditoría hace parte de un plan nacional que contempla más de 70 inspecciones a entidades territoriales. Según la Superintendencia, ya se han realizado actuaciones en Bogotá, Magdalena y Santander, mientras continúan las programadas en diferentes regiones del país.

Las auditorías en Antioquia mantienen el debate

La reanudación de la auditoría en Medellín ocurre mientras la Supersalud también adelanta inspecciones a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y a la Secretaría de Salud de Antioquia, actuaciones que han generado reparos por parte de las autoridades departamentales.

En el caso de la FLA, la empresa interpuso una acción de tutela para que un juez defina el alcance de las facultades de inspección de la Superintendencia, al considerar que algunos de los requerimientos de información exceden sus competencias legales.

La empresa también ha cuestionado la imparcialidad de la auditoría al advertir que existen antecedentes de confrontaciones públicas entre integrantes de la entidad auditora y directivos de la licorera.

El antecedente de Juan David Duque

Uno de los funcionarios que ha estado vinculado a las actuaciones de la Supersalud en Antioquia es Juan David Duque, Superintendente Delegado para Entidades Territoriales (e), quien fue secretario privado durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle.

Duque fue removido de ese cargo tras prosperar una moción de censura en el Concejo de Medellín por cuestionamientos relacionados con el manejo de la caja menor, los viáticos y los gastos de representación de la Alcaldía. Posteriormente, esos hechos también dieron lugar a actuaciones disciplinarias.

A ese contexto se suma un documento conocido por Caracol Radio, en el que Daniel Quintero Calle solicitó meses atrás una rectificación pública al gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, luego de una publicación en redes sociales. Para la licorera, ese antecedente constituye un elemento adicional para poner en duda la imparcialidad con la que se desarrolla la auditoría.

La posición de la Superintendencia

La Superintendencia Nacional de Salud ha rechazado que exista cualquier motivación política en las inspecciones y sostiene que todas las actuaciones obedecen a un plan nacional de inspección, vigilancia y control.

La entidad afirmó que las auditorías se realizan con estricto apego al debido proceso, la normatividad vigente y los principios de objetividad e imparcialidad, y reiteró que el propósito de estas actuaciones es verificar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud y fortalecer la transparencia en las entidades auditadas.