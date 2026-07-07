Andesco advierte que nuevo marco tarifario expedido por la CRA sí implica alzas en el agua

Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios explicó que el nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026 sí causará un efecto negativo en el bolsillo de los usuarios.

El gremio expresa respaldo a la “necesidad de actualizar la metodología”, pero al mismo tiempo advierte que “su implementación, en los términos en que se dio, compromete la seguridad jurídica del sector y la sostenibilidad de los servicios”.

«Hoy empieza la crónica de una muerte anunciada. Tuvimos que demandar un marco tarifario en este país, y lo hacemos porque aquí no se trata de si Colombia necesita una reforma, sino de cómo se implementa: sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos", afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

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Andesco asegura que “las empresas venían operando con una estructura de costos de referencia de 2014, y el nuevo marco obliga a recalcularlas con precios de 2024 y 2025, lo que de por sí implica un ajuste al alza”.

La resolución de la CRA hace nuevas exigencias obligatorias —inversiones ambientales, gestión del riesgo y un estricto estándar de pérdidas de máximo 4 metros cúbicos por suscriptor al mes— y la inclusión, desde enero, de planes de sostenibilidad, de obras e inversiones y reducción de pérdidas.

Según Andesco, “la combinación de estos factores hará que las tarifas suban, no que bajen en la mayoría de los casos. Es importante indicar que el cálculo de la tarifa dependerá de los costos de operación de cada empresa, que debe tener en cuenta tanto el número de suscriptores como la región donde opera, entre otros aspectos”.

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Para el gremio, poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas no es un efecto colateral menor: compromete, a mediano y largo plazo, la calidad y continuidad del servicio para millones de usuarios.

El gremio ha explicado que el nuevo marco no genera un ajuste único: mientras el cargo fijo tiende a ser más estable, el cargo por consumo puede variar año a año por el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), la entrada y salida de activos y el recálculo anual del componente de inversión.

Esto significa que las tarifas podrán presentar aumentos y reducciones sucesivas que no necesariamente reflejan cambios en la eficiencia o en la calidad del servicio prestado.

Andesco demandó la resolución de la CRA ante el Consejo de Estado porque considera que “el plazo de implementación fijado por la CRA es insuficiente para garantizar una adecuada aplicación del nuevo marco tarifario, y que durante todo el proceso de expedición se vulneraron las garantías de participación ciudadana”.

Agrega el gremio de los prestadores de servicios públicos que “los incrementos que puedan presentarse no obedecen a decisiones discrecionales de las empresas, sino al resultado de una metodología definida por el propio regulador; de hecho, varias empresas han optado por no aplicar el tope tarifario que permite el marco, teniendo en cuenta que aún faltan ajustes tarifarios que entrarán en vigencia el próximo año con el fin de proteger a sus usuarios y sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera”.