Asesinan a propietario de un billar en el centro de Bucaramanga. Esto es lo que se conoce del crimen

Un hombre de 61 años fue asesinado con arma de fuego al interior de un conocido establecimiento de billares ubicado en la carrera 16 con calle 37, en el barrio Centro de Bucaramanga, durante el partido de la Selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del mundial 2026.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Zárate Ariza. De acuerdo con la información de las autoridades hacia las 5:00 p.m. ingresó una llamada a la línea de emergencias 123 alertando sobre una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Zárate Ariza sin signos vitales y con varias heridas causadas, al parecer, por los disparos.

Según las primeras indagaciones, dos hombres llegaron al establecimiento en una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al billar y disparó contra la víctima, quien murió en el lugar.

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El teniente coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry, comandante de la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que las investigaciones quedaron a cargo del GAULA, la Policía Judicial y el componente de inteligencia, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

El oficial precisó que, por el momento, no existe una hipótesis que permita relacionar el homicidio con un caso de extorsión. “Se están adelantando todas las investigaciones. Se están recolectando todos los elementos materiales probatorios y no hay una hipótesis que nos indique que este hecho esté relacionado con el delito de extorsión”, señaló el comandante.

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Las autoridades avanzan en la recolección de videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.

Este homicidio ocurre en medio de la preocupación por la reciente ola de violencia en Bucaramanga. Apenas un día antes, las autoridades atribuyeron los dos homicidios registrados durante el fin de semana a presuntos ajustes ilegales de cuentas entre estructuras delincuenciales y señalaron que, hasta ese momento, no existían evidencias de extorsión en esos casos.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al esclarecimiento de los recientes homicidios en la capital de Santander a través de la línea 165 del GAULA o de la línea de emergencia 123.