Definidos los lineamientos urbanísticos para el nuevo Palacio de Justicia de Bucaramanga

La construcción de la nueva sede de los tribunales de Bucaramanga y Santander dio un nuevo paso con la expedición de los lineamientos urbanísticos que orientarán el desarrollo del proyecto. La Secretaría de Planeación de Bucaramanga elaboró un documento técnico que establece las medidas para reducir el impacto que tendrá la obra sobre la movilidad, la accesibilidad y el espacio público en el sector.

El complejo judicial se construirá en la carrera 23 con calle 37, en el barrio Bolívar, sobre el lote donde funcionaron las antiguas escuelas Bolívar y República de Argentina, inmuebles que fueron cedidos a la Rama Judicial para desarrollar este proyecto.

Según explicó el subsecretario de Planeación, César Augusto Cordero, la magnitud de la edificación hizo necesario evaluar de manera integral los efectos que podría generar sobre el entorno urbano.

“El proyecto contempla una edificación de gran escala conformada por tres niveles de sótano y 20 pisos. Dada su magnitud, se valoran de manera integral los posibles impactos urbanísticos asociados a su implantación, especialmente en materia de movilidad, accesibilidad, espacio público, conectividad peatonal e integración con el entorno urbano inmediato”, señaló el funcionario.

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El documento elaborado por la administración municipal, establece los lineamientos que deberán aplicarse para garantizar que la nueva infraestructura se integre adecuadamente al sector y minimice las afectaciones durante su construcción y posterior funcionamiento.

La futura sede concentrará en un solo lugar las principales corporaciones judiciales del departamento, entre ellas el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Tribunal Administrativo de Santander, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura, además de sus despachos, secretarías y salas de audiencia. Así lo confirmó en primicia para Caracol Radio, Jorge Eduardo Vesga, del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, en septiembre del 2025.

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El proyecto, en su arquitectura, fue seleccionado mediante un concurso nacional organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta ganadora plantea un edificio con identidad regional, inspirado en materiales tradicionales como la tapia pisada y la piedra Barichara, además de incorporar criterios de sostenibilidad, fachadas verdes y estrategias bioclimáticas para reducir el consumo energético, detalles que en entrevista con Caracol Radio, a finales del año anterior, confirmó Pablo Andrés Luque, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander.

Aunque el diseño arquitectónico ya fue escogido, la iniciativa aún deberá avanzar en la obtención de licencias, la apropiación de recursos y el inicio de la construcción, etapas que estarán a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.

Foto: Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Santander Ampliar Foto: Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Santander Cerrar