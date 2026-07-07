“Estaba repitiendo con él los insultos que me hacen”: Senadora paraguaya por controversia con Mbappé

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay fue protagonista de una controversia con el jugador Kylian Mbappé tras el partido entre Francia y Paraguay en el Mundial.

Lea también: Racismo en el Mundial: Francia critica ministra paraguaya que calificó de chimpancé a Kylian Mbappé

Después de la derrota de Paraguay 1-0 ante la selección de Francia en los octavos de final del Mundial, con un gol de penal de Kylian Mbappé, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes en redes sociales con fuertes descalificaciones contra el delantero francés.

Amarilla se refirió a Mbappé como un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Además, aseguró que el jugador estuvo nervioso y muerto de miedo durante todo el partido y llegó a afirmar que lamentaba no haberle dado una bofetada de mano abierta al finalizar el encuentro.

En otra publicación, la senadora volvió a arremeter contra el delantero con expresiones que fueron calificadas como racistas, al llamarlo bruto y afirmar que en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Mbappé y gol de Haaland

Mbappé respondió horas después a través de sus redes sociales. El delantero del Real Madrid calificó a Amarilla de mujer despreciable e indigna de su cargo y aseguró que, con sus comentarios, no representaba a Paraguay, sino que empañaba el histórico desempeño de la selección guaraní en el Mundial.

Tras la respuesta del futbolista, la senadora ofreció disculpas y reconoció que escribió los mensajes con la sangre hirviendo después de la eliminación. Sin embargo, también pidió que Mbappé se disculpe por algunas de sus declaraciones tras el partido, al considerar que contribuyeron a alimentar la polémica.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la senadora habló con Julio Sánchez Cristo donde contó que ser senadora no le quita su derecho de apoyar a un equipo de fútbol.

Más información: Selección Colombia: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde contra Suiza en octavos de final?

¿Retira sus comentarios?

La senadora paraguaya comentó que retiró sus comentarios de redes sociales porque se dio cuenta que estaba repitiendo patrones obsoletos, “patrones que inculcaron en todo el mundo el machismo, la discriminación, el odio racial. Y yo estaba repitiendo con él el mismo tipo de insultos que me hacen a mí, en mi país, en Europa, en donde sea, y que le hacen a muchos latinoamericanos. Yo estoy deconstruyendo una Celeste Amarilla del pasado”.

La senadora dijo que fue detestable la reacción de Mbappé al haber dejado al arquero de Paraguay con la mano estirada y eso fue lo que desató la ira de la diplomática.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: