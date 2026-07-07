Alcaldesa de Tunja denuncia irregularidad en millonario contrato en administración Mikhail Krasnov

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María Paula Jiménez, alcaldesa encargada de Tunja, conversó con 6AM W acerca de las irregularidades que encontraron en un contrato por más de 15.000 millones de pesos durante la administración de Mikhail Krasnov con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S.

Señaló que para el contrato se dio un adelanto del 95%, es decir, 14.000 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que legalmente no se puede determinar esto como un anticipo, pues el tipo de contrato que hicieron fue interadministrativo.

“Cuando tomo posesión se indica que el dinero está en una cuenta cuyo titular es el municipio, generando rendimientos financieros”, dijo. No obstante, aseguró que al indagar con la Secretaría de Hacienda y la Tesorería les indicaron que esa plata no reposaba donde dijeron.

“Quedó libre de todo gravamen financiero, es decir, no hablamos de una cuenta corriente o de ahorros normal”, afirmó.

Detalló que a la fecha no se han registrado intereses en dicha cuenta, ya que la mitad del dinero no reposa allí.

De otro lado, aseguró que la obra cuenta con el 37% del avance físico. “No hemos llegado ni a la mitad, hay frentes que ni siquiera se han iniciado”.

Finalmente, informó que la Fiscalía General de la Nación ya realiza una investigación sobre este caso.

“Han venido a revisar diferentes documentos que están sometidos a reserva”, concluyó.