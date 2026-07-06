Racismo en el Mundial: Francia critica ministra paraguaya que calificó de chimpancé a Kylian Mbappé

La senadora Celeste Amarilla se refirió al jugador francés como un “bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés”. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesia)

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, se mostró “escandalizada” ante las palabras “abyectas” y “racistas” pronunciadas por una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé después de la derrota (1-0) de Paraguay en los octavos del Mundial 2026.

“Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé”, reaccionó Marina Ferrari en una declaración transmitida a la prensa.

“Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, consideró la ministra de Deportes francesa.

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¿Qué dijo la senadora paraguaya?

“Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill (arquero de Paraguay). Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió la senadora Celeste Amarilla en X.

Serie de trinos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla con mensajes racistas contra el jugador Kylian Mbappé. (Foto: Captura de Pantalla / Caracol Radio) Ampliar Serie de trinos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla con mensajes racistas contra el jugador Kylian Mbappé. (Foto: Captura de Pantalla / Caracol Radio) Cerrar

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, continuó en otra publicación en X.

La declaración de Amarilla ocurrió luego de que Francia eliminase en los octavos del Mundial a Paraguay con un gol de penal de Mbappé.

Reacciona el capitán

El futbolista francés Kylian Mbappé publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien tildó de “mujer despreciable e indigna de su cargo”, en respuesta a una serie de mensajes que la política latinoamericana publicó en su cuenta.

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“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, expresó el internacional francés en mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, afirmó el delantero del Real Madrid.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, cerró el máximo goleador del Francia en la presente edición del Mundial.

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