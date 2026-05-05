Polémica Real Madrid: entorno de Mbappé responde a las críticas, mientras hinchas piden su salida

Kylian Mbappé sigue siendo foco de polémicas en el Real Madrid. El delantero tuvo unos días de descanso en Cerdeña, Italia, a la vez que se recupera de una lesión muscular que lo sacó del último juego ante Espanyol y tiene en vilo su participación en el clásico ante Barcelona del próximo domingo.

Este martes, su entorno, desde la agencia AFP en París, incluso salió al paso en su defensa para atemperar las críticas que está recibiendo el jugador tras pasar unos días de vacaciones con su pareja, la actriz española Esther Expósito.

“El periodo de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo”, subrayan las fuentes cercanas al delantero del Real Madrid desde Francia.

Mbappé será sometido mañana miércoles a una resonancia para ver la evolución de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Hoy continuó su tratamiento en el día libre que disfrutó la plantilla. Mañana, día clave para ver si estará o no ante el Barcelona en el Clásico.

Hinchas del Real Madrid piden la salida de Mbappé

A raíz de esta situación, que pareció rebosar la paciencia de los seguidores, se creó una página para recolectar firmas y así presionar la salida de la estrella francesa del club. El objetivo inicial era llegar a 200.000 firmas, pero de manera sorprendente, ya superó el millón y medio de peticiones.

La iniciativa lleva por nombre “Mbappé Out Petition” y se lanzó a través de las redes sociales, invitando a los seguidores a “hacer oir su voz”: “Si cree que es necesario un cambio, no se quede callado: firme esta petición y defienda lo que crea que es mejor para el futuro del club”, se expone en la campaña.

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Mbappé llegó a mediados de 2024 al conjunto Merengue y desde entonces no ha tenido un gran impacto desde lo colectivo, pues apenas ha logrado una decorosa Copa Intercontinental y una Supercopa de España.

Eso si, a nivel individual ya ganó una Bota de Oro con 31 anotaciones en la temporada 2024-2025, mientras que en la actual acumula 41 anotaciones y 5 asistencias en 41 juegos disputados.