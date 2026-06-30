Kylian Mbappé marca doblete y se acerca a Messi: tabla de goleadores históricos de los mundiales. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images) / Ian MacNicol

¡Francia se perfila como gran favorita a quedarse con la Copa del Mundo! Este martes 30 de junio, el cuadro galo se impuso con un contundente 3-0 sobre Suecia, gracias a una espectacular actuación de Kylian Mbappé.

ASÍ FUE LA BRILLANTE PRESENTACIÓN DE MBAPPÉ EN LA VICTORIA DE FRANCIA SOBRE SUECIA EN EL MUNDIAL 2026

El astro del Real Madrid abrió la cuenta previo al término de la primera parte, tras una brillante jugada individual dentro del área que concluyó con un remate potente al segundo palo. Más adelante, a los 74′, reibió una extraordinaria asistencia de Michael Olise para volver a vencer la resistencia del arquero Jacob Widell Zetterström.

Lo anterior le permitió a Kylian igualar los seis tantos de Lionel Messi en el presente torneo y con ello ambos comparten por ahora la Bota de Oro, aunque al rosarino tiene todavía pendiente su partido de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

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Tabla de goleadores históricos de los mundiales

Con su doblete ante Suecia, Kylian Mbappé acumula 18 goles en tres mundiales disputados (Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición actual). Lo increíble del caso es que logró dicha cifra en la misma cantidad de partidos disputados, lo cual significa que su promedio es de gol por partido.

Según datos de Sofascore, los rivales a los que les marcó fueron: Perú, Argentina, Croacia, Australia, Dinamarca, Polonia, Senegal, Irak y ahora Suecia.

Entretanto, Messi, que le saca un tanto de diferencia al parisino (19), le marcó a los siguientes rivales: Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Irán, Nigeria, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia, Arabia Saudita, México, Argelia, Austria y Jordania.

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