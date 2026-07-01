Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Mbappé y gol de Halaand

Avanza el Mundial 2026 y con ello siguen brillando las estrellas. En una nueva jornada, Kylian Mbappé y Erling Halaand volvieron a marcar, luego de que en la fase de grupos hicieran lo propio en dos de las tres jornadas iniciales.

En la tercera fecha de la fase de dieciseisavos de final, Costa de Marfil y Noruega comenzaron con su juego en Dallas. El conjunto nórdico se impuso por 2-1 gracias a una anotación de Erling Halaand, quien convirtió al 86′ tras un pase de Patrick Berg.

El jugador del Manchester City llegó a 60 goles en 53 partidos con la camiseta de su selección, así como se convirtió en el primer jugador en la historia de los mundiales en marcar en sus tres primeras titularidades en una Copa del Mundo. Vale la pena mencionar que el delantero no disputó el último partido en la fase de grupos ante Francia.

Mbappé, doblete para alcanzar a Messi como máximo goleador

Kylian fue la gran figura en la clasificación de Francia a octavos de final, en el choque ante Suecia. El delantero del Real Madrid marcó doblete y llegó a 6 goles en el presente Mundial. Asimismo, llegó a 18 anotaciones en los mundiales en la misma cantidad de partidos jugados, así como 10 anotaciones en fases de eliminación directa.

El primero fue tras el cobro de un tiro de esquina en corto. Dembélé asistió a Kylian y este regateó dentro del área para luego ubicar el balón sobre el palo izquierdo del portero sueco. Luego, al minuto 74′ puso el 3-0 definitivo tras un gran pase filtrado de Michael Olise y la posterior definición al palo lejano.

Lionel Messi venía liderando la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026, luego de haber marcado 6 en los primeros tres partidos. Sin embargo, con el doblete convertido, y las dos asistencias que tiene, Mbappé lidera de momento parcial, a pesar de tener las mismas anotaciones del argentino.

Por su parte, Halaand quedó con 5 anotaciones en el tercer puesto, seguido por Ousmane Dembélé y Vinícius Junior, que tienen 4.

Eso si, Messi podría terminar la fase de 16vos de final nuevamente en solitario, ya que en esta instancia enfrentará a Cabo Verde.