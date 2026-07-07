Discurso de Abelardo de la Espriella tras suspensión del proceso de empalme con gobierno Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Esprilla, decidió este martes 7 de julio de 2026 suspender el proceso de transición con la administración saliente del presidente Gustavo Petro, debido a señalamientos recientes del actual mandatario que no reconocen su victoria en las elecciones del pasado 21 de junio.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, publicó en su cuenta de X.

En respuesta, el Gobierno Petro anunció la cancelación de mesas de transición conjuntas con la futura administración al considerar que no hay “condiciones mínimas de respeto institucional” para seguir adelante con el traspaso de poder".

El anuncio oficial lo realizó el ministro de Hacienda y jefe del equipo de empalme del Gobierno actual, quien atribuyó la decisión a recientes declaraciones del equipo entrante, especialmente de Carlos Alonso Lucio y su petición de que el presidente Petro sea judicializado.

Llamado a las Fuerzas Armadas y suspensión de encuentros

En un contundente discurso, el presidente electo lanzó duras acusaciones contra la administración actual, señalando que existe un plan para perpetuarse en el poder. Por tal razón, hizo un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a defender el orden constitucional del país.

De la Espriella denunció lo que calificó como un plan de Petro y del senador electo Iván Cepeda para “atornillarse en el poder”. Según sus palabras, esta fue la estrategia de "los Castro, sus amigos Chávez, Ortega y otros tiranos del populismo para quedarse en el poder”.

“No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”, añadió.

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