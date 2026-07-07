Bucaramanga: ¿Hasta cuándo permanecerá cerrada la carrera 36 sobre el parque La Flora?

La Alcaldía de Bucaramanga aseguró que las obras de canalización de las quebradas La Iglesia, que obligaron al cierre de un tramo de la carrera 36 a la altura del parque Ecológico La Flora, no están inconclusas, sino que avanzan en su etapa final y registran un 89% de ejecución. La administración proyecta habilitar nuevamente la vía a comienzos de septiembre del 2026.

El proyecto, que inició en 2023 y fue recibido por la actual administración en 2024, contempla la construcción de un sistema de canalización para reducir el riesgo de inundaciones en sectores como La Flora y San Martín, históricamente afectados durante las temporadas de lluvias.

De acuerdo con el balance entregado por la secretaria de infraestructura, la obra ha requerido ajustes en los diseños y obras adicionales para integrar el parque La Flora, donde será conectada la nueva infraestructura hidráulica.

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“Nos encontramos en ejecución, no es una obra inconclusa. Actualmente estamos adelantando la construcción de los box culvert, la compactación de los rellenos y posteriormente realizaremos la pavimentación”, indicó Carlos Mendez, secretario de infraestructura de Bucaramanga.

Agregó Mendez que la intervención incluye la instalación de cerca de 410 metros lineales de tubería de 1.800 milímetros de diámetro y explicó que el cierre vial, implementado a finales de 2025, responde a la complejidad de una obra de esta magnitud y reiteró que no se trata de un proyecto abandonado.

Según responsables de la obra uno de los principales factores que ha afectado el cronograma ha sido la temporada de lluvias, debido a que las excavaciones deben suspenderse cuando se presentan precipitaciones, lo que obliga a reprogramar varias actividades.

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En los próximos días comenzarán las intervenciones dentro del parque La Flora para conectar la nueva canalización con la infraestructura ya existente, una fase considerada clave para finalizar el proyecto.

La administración municipal señaló que las labores continúan de manera permanente y mantiene como meta reabrir la carrera 36 a comienzos de septiembre, una vez concluyan las obras de pavimentación y se garantice la operación del nuevo sistema de drenaje.