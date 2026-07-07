Padres de niños con discapacidad protestan por suspensión de terapias de Salud Total en Bucaramanga

Un grupo de padres de familia y cuidadores de niños con discapacidad realizó este martes 7 de julio una protesta frente al Centro de Soluciones de Salud Total, ubicado en la calle 52 con carrera 34 de Bucaramanga, para exigir la reanudación de terapias y la entrega oportuna de autorizaciones médicas que, según denuncian, permanecen represadas desde hace varias semanas.

La manifestación fue liderada por Loida Sequeda, veedora en salud y madre de una menor, quien aseguró que las demoras administrativas de la EPS están afectando a menores con trastorno del espectro autista y a otros pacientes que también esperan cirugías, procedimientos y tratamientos especializados.

“Hay muchas barreras administrativas en el tema de autorizaciones. Nuestros niños necesitan terapias constantes porque los tratamientos deben ser consecutivos para que puedan avanzar en su proceso de rehabilitación”, afirmó.

Según explicó, algunos usuarios ya comenzaron a recibir soluciones parciales, pero persisten casos en los que las terapias continúan suspendidas por falta de renovación de las órdenes médicas.

Lea también: Definidos los lineamientos urbanísticos para el nuevo Palacio de Justicia de Bucaramanga

Los tratamientos se prestan en instituciones como H&S Centro de Neurodesarrollo, Asopormen y Rehabilitamos. De acuerdo con la veedora, solo en H&S existía un listado de más de 160 niños que habían quedado sin terapias ABA, dirigidas al manejo conductual de menores con autismo, además de otros servicios de neurodesarrollo.

Aunque indicó que H&S informó recientemente que retomará la atención mientras se normalizan las autorizaciones, aseguró que los pacientes atendidos por Asopormen y Rehabilitamos siguen sin una respuesta definitiva.

“Seguimos aquí porque queremos una solución de fondo para todos los usuarios. Estamos apoyando también a las familias que todavía no tienen garantizada la continuidad de los servicios”, señaló.

Podría interesarle: Bucaramanga: ¿Hasta cuándo permanecerá cerrada la carrera 36 sobre el parque La Flora?

Los manifestantes permanecen en la sede de la EPS a la espera de un pronunciamiento por parte de directivos o funcionarios del área administrativa. Aseguraron que, hasta el momento de la protesta, no habían recibido una respuesta oficial presencial sobre la situación.

Los padres insistieron en que la interrupción de las terapias puede afectar el proceso de desarrollo y rehabilitación de los menores, por lo que solicitaron que las autorizaciones sean expedidas sin más demoras y que se garantice la continuidad de los tratamientos especializados.