Costa Rica critica llamados a desconocer resultados electorales en Colombia

El gobierno de Laura Fernández criticó los posibles intentos de obstaculizar la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El Gobierno de Costa Rica repudió cualquier llamado a desconocer los resultados electorales en Colombia y expresó su preocupación por una posible obstaculización de la transición hacia el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación por los llamados a obstaculizar la transición hacia el Gobierno democráticamente electo del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia. Asimismo, repudia cualquier llamado a desconocer los resultados electorales legítimos en Colombia”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense en un comunicado.

Costa Rica, país gobernado por la derechista Laura Fernández, también rechazó “las acusaciones infundadas contra terceros países, utilizadas para vulnerar la voluntad expresada por la mayoría del hermano pueblo colombiano en las urnas” e hizo un llamado a respetar las leyes, la Constitución y la transmisión pacífica del mando presidencial.

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El Gobierno del mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes la suspensión de las mesas conjuntas de transición con la futura Administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que ya no existen “condiciones mínimas de respeto institucional” para continuar el proceso de traspaso de poder.

Este posición del Gobierno colombiano ocurrió después de que De la Espriella ordenara la suspensión del proceso de transición debido a la insistencia de Petro en no reconocerlo como presidente electo.

De la Espriella aseguró que ordenó a su vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme (traspaso de poder), José Manuel Restrepo, detener de manera inmediata las reuniones con la Administración saliente al considerar que Petro desconoce el resultado de las elecciones del pasado 21 de junio.

El presidente Petro endureció recientemente su rechazo al triunfo de De la Espriella, de quien dijo que “no ganó” y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el 7 de agosto.

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En un extenso mensaje publicado en X, el mandatario colombiano reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, que ganó con más de 12,9 millones de votos.

El presidente electo colombiano ha dicho que la transición del mando no debe ser solo una transferencia de informaciones, sino una auditoría para saber el estado en que Petro le entregará el Gobierno y denunciar los casos de corrupción.