Arzobispo López Romero, que casi es Papa, será investigado por el Vaticano por abusos

Por lo menos cinco mujeres señalaron al cardenal Cristóbal López Romero de cometer abusos sexuales. (Foto: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images) / Alessandra Benedetti - Corbis

El cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, y quien llegó a figurar entre los papables en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, fue apartado de sus funciones mientras el Vaticano investiga denuncias en su contra sobre supuestos abusos sexuales.

A sus 74 años, López Romero, natural de Almería (sur de España), anunció que se aparta de sus funciones mientras la Iglesia católica investiga las denuncias.

“No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual”, afirmó López Romero en una breve declaración a la prensa.

Le interesa: Iglesia católica francesa mantuvo “cruel indiferencia” con abusos a menores

En un comunicado de la Archidiócesis ofrece algún detalle más. “Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar”.

“Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero”, continúa.

“Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral”, añade el cardenal.

Las acusaciones

Al menos cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada hoy martes.

Fuentes judiciales consultadas por EFE aseguran que no existen denuncias de abuso contra el arzobispo en la Justicia marroquí.

“Este acontecimiento nos sacude a todos” y “quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora”, sostiene López Romero en el comunicado, que insta a los católicos a hablar del tema en las parroquias y a denunciar ante el Servicio de Prevención de Abusos de la diócesis de Rabat.

López Romero, natural de Almería (sur de España), se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado durante cerca de 20 años en Paraguay, un país que le marcó hasta el punto de obtener la nacionalidad paraguaya, y Bolivia.

Lea también: España da primeros pasos para investigar casos de pederastia en la Iglesia

Considerado un hombre próximo a Francisco, en 2017 el entonces papa le nombró arzobispo de Rabat y dos años después, cardenal.

Fue uno de los 133 cardenales que participaron en el cónclave para elegir al sucesor de Bergoglio y su nombre llegó a figurar en las listas de papables.

Desde Rabat, López Romero ha defendido el diálogo entre religiones y en los últimos meses ha condenado públicamente la ofensiva militar de Israel contra Gaza y el Líbano.