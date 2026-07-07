De la Espriella pide a fuerzas armadas no obedecer órdenes de Petro que vayan contra la Constitución

A través de su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda quieren quedarse en el poder a través de un golpe de Estado.

En su declaración, dijo que Cepeda “juega al policía bueno” llamando a la desobediencia civil para desconocer los votos que lo llevaron a ganar la Presidencia de la República.

“Le pido, como presidente electo, a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, señaló.

Entretanto, le pidió a la comunidad internacional estar vigilante “hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado”.

Igualmente, le reiteró el llamado a la comisión de empalme, liderada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, a cesar los encuentros con el gobierno saliente, al que tildó de “golpista”.

“Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información, no podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, sostuvo.