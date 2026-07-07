Bitácora de una tragedia: los motorizados de La Guaira

Para ayudar no solo se necesita un cincel y una pala, eso lo entienden un grupo de centenares de motociclistas que en vez de asistir en la zona de destre, optaron por usar sus motos como un vehículo de respuesta ante la crisis. Estos motociclistas se han dedicado por días a llevar medicinas, insumos, alimentos y todo tipo de ayudas hacia La Guaira.

Como bien lo relatan los motociclistas, basta con ver las necesidades para ofrecer ayudas, independiente de una conexión de sangre, pues dicen que con “ser gente” basta.

En esta entrega queda en evidencia cómo de distintas maneras los venezolanos se han organizado para ayudar en medio de la dificultad.