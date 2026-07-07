Atlántico se viste de amarillo para alentar a la Selección Colombia en el Mundial

El Atlántico vive una auténtica fiesta futbolera. Miles de aficionados se preparan para acompañar a la Selección Colombia en un nuevo reto mundialista frente a Suiza con una amplia agenda de actividades, pantallas gigantes y espacios públicos habilitados para seguir el compromiso de la ‘Tricolor’ en distintos municipios del departamento.

Barranquilla volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de los hinchas. El Gran Malecón abrirá sus puertas con una nueva edición del Fan Fest, donde se instalarán pantallas gigantes para que familias y aficionados disfruten del partido en un ambiente de celebración. La expectativa también se traslada a varios centros comerciales de la ciudad, que adecuaron zonas especiales para la transmisión del encuentro.

El sector empresarial y financiero también anunciaron medidas para que sus colaboradores vivan la fiesta tricolor. Algunas compañías han anunciado jornada continua hasta las 2:00p.m.

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Asimismo, en varios municipios, las administraciones han declarado tarde cívica y suspensión temporal de la atención al ciudadano.

Se destacan las alcaldías de Soledad y Malambo en donde se anunció tarde cívica desde la 1:00p.m. La medida busca incentivar el respaldo colectivo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo y promover un ambiente de unión entre los habitantes del municipio.

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La pasión por la Selección también llegará a Puerto Colombia. El Muelle 1888 será uno de los escenarios que reunirá a residentes y visitantes para seguir el partido, consolidándose como otro de los puntos de concentración para los seguidores del combinado nacional.

Las autoridades y organizadores hicieron un llamado para que la jornada transcurra en un ambiente de convivencia, respeto y celebración responsable.