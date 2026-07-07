Más de 700 policías custodiarán Barranquilla durante el partido Colombia vs Suiza

Con motivo del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026, la Policía Nacional anunció un amplio dispositivo de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana con el despliegue de más de 700 uniformados.

El objetivo es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes que se reunirán para seguir el encuentro deportivo en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones de vigilancia estarán concentradas en establecimientos comerciales, zonas gastronómicas, centros de entretenimiento y otros lugares donde tradicionalmente se congregan los aficionados para disfrutar de los partidos de la Selección Colombia.

Los uniformados desarrollarán labores de prevención, control y acompañamiento para evitar situaciones que afecten la convivencia ciudadana.

El operativo especial también contempla patrullajes permanentes y controles en sectores estratégicos de Barranquilla y los municipios del área metropolitana. De esta manera, las autoridades buscan responder de manera inmediata ante cualquier incidente que pueda presentarse antes, durante o después del compromiso mundialista.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que todas las capacidades institucionales han sido dispuestas para garantizar una jornada segura. “Hemos desplegado más de 700 uniformados que estarán presentes en los principales puntos de concentración de aficionados y en los sectores de mayor afluencia de público. Nuestro propósito es garantizar que barranquilleros y visitantes disfruten de esta fiesta deportiva en un ambiente de respeto, tranquilidad y sana convivencia”, afirmó el oficial.

El alto mando policial destacó además que, pese al refuerzo especial por el evento deportivo, no se descuidarán las labores ordinarias de seguridad en la ciudad. Según explicó, continuarán las acciones preventivas y operativas en toda el área metropolitana para atender oportunamente cualquier eventualidad relacionada con hechos delictivos o alteraciones del orden público.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que viva la jornada futbolera con responsabilidad, evitando excesos y comportamientos que puedan derivar en riñas, actos de intolerancia o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. Asimismo, recomendaron acatar las orientaciones de los uniformados desplegados en los diferentes sectores.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los ciudadanos a reportar de manera inmediata cualquier hecho sospechoso o situación que altere la seguridad a través de la línea de emergencia 123. Con este dispositivo especial, las autoridades esperan que el encuentro entre Colombia y Suiza se convierta en una verdadera fiesta deportiva marcada por la convivencia y el buen comportamiento de los aficionados.