Así es Suiza, rival de Colombia en octavos del Mundial 2026: racha positiva y mejores jugadores

La Selección Colombia se enfrentará contra Suiza buscando un cupo en los cuartos de final, instancia que le garantizará igualar su mejor presentación en una Copa del Mundo. Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial, luego de haberse medido en 1994 en Estados Unidos, el cual dejó el triunfo por 2-0 para la Tricolor.

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Sl frente estará un equipo serio, que terminó líder del Grupo B con 7 unidades, superando a Canadá, Bosnia y Catar. En la fase de 16vos de final dejaron en el camino a Argelia en un partido aplicado en el que fueron contundentes, dejando de lado la posesión, para imponerse por 2-0.

Suiza, un equipo con más de cinco años de proceso

A la hora de habar de procesos en el Mundial hay que destacar a la Selección de Suiza, que lleva siendo dirigida por el entrenado Murat Yakin (51 años) desde septiembre de 2021. Desde entonces, el nacido en Basel, y quien también posee nacinalidad turca, ha dirigido 63 partidos con un saldo de 28 triunfos, 21 empates y 14 derrotas, que dejan un rendimiento del 55.5%.

En esos 63 partidos dirigidos, cuenta con un saldo de solo una derrota en los últimos 18 partidos que han jugado. Dicho encuentro fue un amistoso ante Alemania en marzo del presente año, que terminó con un resultado de 3-4.

Definido el árbitro para el partido Colombia vs. Suiza ¿Quién es y qué experiencia tiene?

En esos cinco años, Yakin ha llevado a Suiza a jugar un fútbol prágmatico. Prioriza la solidez defensiva y la fluidez al momento de atacar, buscando generar superioridad en el mediocampo, así como sacando provecho de las virtudes de sus habilidosos jugadores ofensivos. Suele plantear un 4-2-3-1, con la facilidad de pasar a un 4-3-3 e incluso en varias oportunidades implementan la línea de 3 defensores.

Murat Yakin, entrenador de Suiza / Getty Images / Sarah Stier - FIFA Ampliar Murat Yakin, entrenador de Suiza / Getty Images / Sarah Stier - FIFA Cerrar

Jugadores más valiosos y líderes de estadísticas

Entre sus principales figuras, brilla con luz propia del joven Johan Manzambi. De padres africanos y nacido en Ginebra, el futbolista de 20 años se desempeña como volante, jugando por detrás del delantero centro, aunque su velocidad también le permite caer por los extremos y desequilibrar. Milita en el Friburgo de Alemania, equipo finalista de la Europa League y que ha marcado 3 goles en el Mundial. Su costo del mercado es de 65 millones de euros.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Además de Manzambi hay otros jugadores que son clave en este equipo, como el caso de Rubén Vargas, quien ha promediado la mejor nota de Sofascore en el campeonato. Resalta el liderazgo de un histórico en esa selección como Granit Xhaka, los goles de Breel Donald Embolo, el liderazgo en defensa de Manuel Akanji o la solidez de un arquero como Gregor Kobel, del Borussia Dortmund.

Líderes estadísticos de Suiza en el Mundial

En concreto, es una selección que mezcla bien la experiencia y la juventud de sus jugadores, con el toque de la buena mano del entrenador Yakin. Contra Colombia se prevé un juego parejo, en el que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.