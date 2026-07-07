Asesinan a propietario de distribuidora de pollos en Soledad: investigan posible extorsión

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en un parqueadero

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Soledad este lunes, cuando un comerciante fue asesinado a tiros en el barrio Villa Adela por hombres armados que huyeron del lugar tras cometer el ataque.

La víctima fue identificada como Abersio Medrano Ramos, natural de Turbo, Antioquia y propietario de una distribuidora de pollos ubicada en la calle 37 con carrera 7, sitio donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con las primeras versiones, los sicarios llegaron hasta el establecimiento comercial y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

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Las autoridades investigan si la víctima había recibido amenazas luego de negarse, presuntamente, a pagar exigencias económicas relacionadas con extorsiones.

El asesinato ocurre apenas horas después de un fin de semana marcado por el temor entre comerciantes de Barranquilla y Soledad, tras la circulación de panfletos intimidatorios que provocaron el cierre de numerosos establecimientos comerciales por miedo a represalias.