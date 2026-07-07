Air-e detectó conexiones ilegales en más 260 operativos contra hurto de energía en la región Caribe

La empresa Air-e Intervenida informó que durante el primer semestre de 2026 llevó a cabo 264 operativos de alto impacto contra el hurto de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con la compañía, las acciones de inspección permitieron identificar múltiples irregularidades en usuarios residenciales y comerciales, entre ellas conexiones fraudulentas, derivaciones directas a la red eléctrica y alteraciones en los equipos de medición.

Los operativos fueron desarrollados por personal especializado de la empresa con apoyo de las autoridades competentes, priorizando sectores donde previamente se habían identificado anomalías en el consumo de energía o denuncias ciudadanas relacionadas con posibles fraudes.

El gerente de Seguridad de Air-e Intervenida, John Carvajal, destacó los resultados obtenidos durante las intervenciones. “Durante el primer semestre del año 2026 nuestra empresa desarrolló 264 operativos de alto impacto contra el delito de defraudación de fluidos en los territorios del Atlántico, La Guajira y Magdalena”, manifestó.

El directivo explicó que las inspecciones permitieron evidenciar distintas modalidades de hurto de energía que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico. “Logramos evidenciar conexiones de manera fraudulenta, conexiones directas, alteraciones de equipos de medida y otra serie de tipologías que afectan el normal desarrollo de nuestro sistema eléctrico”, señaló Carvajal.

La empresa indicó que estos hallazgos hacen parte de una problemática que continúa impactando la prestación del servicio en varios sectores de la región Caribe.

Finalmente, la compañía hizo un llamado a los usuarios para que hagan un uso legal y eficiente de la energía, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier conexión irregular. Según Air-e, estas prácticas no solo representan un delito, sino que también generan sobrecargas, afectan la estabilidad de la red y terminan perjudicando a los usuarios que cumplen con el pago regular del servicio.