Barranquilla decreta tarde cívica por partido de Colombia en octavos del Mundial

La Alcaldía de Barranquilla expidió el Decreto 1012 de 2026 mediante el cual declaró tarde cívica este martes 7 de julio, con motivo del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida regirá entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m. y busca facilitar que los ciudadanos puedan seguir el compromiso de la Tricolor y compartir en familia alrededor del evento deportivo.

En el decreto, la administración distrital argumentó que la decisión responde al “arraigo cultural y social de la Selección Colombia en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, así como a la vocación de la ciudad por “promover la integración ciudadana y el disfrute del deporte en familia”.

Como consecuencia de la decisión, los servidores públicos de la Administración Distrital cumplirán una jornada continua entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m. No obstante, el decreto establece que la medida no aplicará para el personal de salud, atención de emergencias, seguridad y convivencia, prevención y atención de desastres, inspecciones de policía, comisarías de familia, centros de reclusión distritales y demás funcionarios que deban garantizar la continuidad de los servicios o sean requeridos por necesidades del servicio.

La Alcaldía también aclaró que, para efectos de los procesos contractuales en curso, el 7 de julio de 2026 se entenderá como un día hábil, por lo que los cronogramas de dichos procesos no sufrirán modificaciones. El decreto entró en vigencia desde su publicación y fue firmado por el alcalde Alejandro Char Chaljub.