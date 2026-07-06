Air-e realizará trabajos eléctricos en un sector de Manatí este martes 7 de julio
Las obras de mantenimiento preventivo requerirán la instalación de nuevos postes y redes eléctricas.
a empresa Air-e Intervenida anunció que este martes 7 de julio adelantará trabajos de mantenimiento preventivo en el barrio Piñango, en el municipio de Manatí, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura del servicio de energía.
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Las labores se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el sector de la carrera 7 con calle 5, donde se realizará la instalación de postes, red trenzada y una caja de abonados.
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La compañía indicó que estas intervenciones hacen parte de su plan de mantenimiento preventivo, con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el municipio.
Asimismo, Air-e Intervenida recordó a los usuarios que, ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, pueden comunicarse a la línea de atención 115 o consultar los canales de atención disponibles en su portal web.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....