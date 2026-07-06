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06 jul 2026 Actualizado 22:35

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Air-e realizará trabajos eléctricos en un sector de Manatí este martes 7 de julio

Las obras de mantenimiento preventivo requerirán la instalación de nuevos postes y redes eléctricas.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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a empresa Air-e Intervenida anunció que este martes 7 de julio adelantará trabajos de mantenimiento preventivo en el barrio Piñango, en el municipio de Manatí, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura del servicio de energía.

Las labores se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el sector de la carrera 7 con calle 5, donde se realizará la instalación de postes, red trenzada y una caja de abonados.

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La compañía indicó que estas intervenciones hacen parte de su plan de mantenimiento preventivo, con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el municipio.

Asimismo, Air-e Intervenida recordó a los usuarios que, ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, pueden comunicarse a la línea de atención 115 o consultar los canales de atención disponibles en su portal web.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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