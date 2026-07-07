Abelardo de la Espriella oficializó a Cancino como MinJusticia y a Morales como MinEducación

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer seis nuevos miembros que integrarán su gabinete de gobierno. Entre las designaciones se destaca la oficialización de Iván Cancino como ministro de Justicia y Viviane Morales como ministra de Educación.

Perfil de Iván Cancino

El pasado 2 de julio, fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el abogado penalista Iván Cancino será el nuevo ministro de Justicia y del Derecho en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia, institución en la que también ha ejercido como docente. Cuenta con especializaciones y una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, además de estudios en Derecho y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como profesor universitario y analista en distintos escenarios jurídicos y mediáticos.

La trayectoria de Cancino también está marcada por su entorno familiar. Es hijo del jurista Antonio José Cancino, reconocido académico y litigante que participó en casos de alto impacto nacional, entre ellos actuaciones relacionadas con el denominado Proceso 8.000. Su madre, Emilce González de Cancino, se desempeñó como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

Además de su llegada al Ministerio de Justicia, fuentes cercanas al gobierno entrante señalaron que Cancino participa en la estructuración de una auditoría forense que busca revisar distintos aspectos de la administración pública. Según la información conocida por Caracol Radio, ese ejercicio sería realizado por dos firmas: una extranjera y una colombiana.

Trayectoria de la exfiscal Viviane Morales

La exfiscal general Viviane Morales fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para asumir el Ministerio de Educación a partir del próximo 7 de agosto, una vez se posesione el nuevo gobierno.

La abogada, de 64 años, es egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, además de tener más de tres décadas de experiencia en el sector público. También fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Además, fue la primera mujer en ejercer como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012, pese a que su periodo terminó de forma anticipada por decisión del Consejo de Estado debido a irregularidades en la votación de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, mientras ocupó el cargo, adelantó investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y derechos humanos, entre otros.

Antes de eso, fue representante a la Cámara (1991-1998) y senadora de la República (2014-2018 y 1998-2002), desempeñándose en diferentes comisiones relacionadas con asuntos constitucionales y de justicia.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: