CNE y Registraduría deben responder dudas del presidente Petro sobre elecciones: expresidente Samper

El expresidente Ernesto Samper pidió al CNE y a la Registraduría responder las dudas del presidente Petro sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales.

“No basta simplemente con decir y repetir que el sistema electoral colombiano es sólido y confiable. La opinión pública tiene derecho a conocer una respuesta técnica y jurídica a las dudas expresadas por el presidente, en relación con la legitimidad de las elecciones que muchos reconocimos”, dijo el exmandatario.

El expresidente también propuso crear una comisión de expertos que ayude a despegar las dudas respecto de los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo de La Espriella.

“De manera alternativa o complementaria a este pronunciamiento, podría constituirse una Comisión de expertos nacionales e internacionales que despeje completamente estos interrogantes”, dijo.

Así mismo, Samper se refirió a la polémica por la decisión del presidente electo de no continuar con el proceso de empalme, y señaló que es necesario que se dé una reunión entre el presidente Petro y Abelardo de La Espriella.

“El proceso de empalme entre el gobierno saliente y entrante debe seguir porque así lo ordenan las leyes (números 951 de 2005, 152 de 1994, 1474 de 2011 y 1757 de 2015) y porque asegura la continuidad democrática que ha sostenido la institucionalidad colombiana durante muchos años. Para que este empalme sea productivo y transparente debe empezar por una reunión entre los presidentes entrante y saliente”, puntualizó.

Finalmente, el expresidente Samper reflexionó sobre la coyuntura política actual y los ataques que se han lanzado desde ambos equipos de los gobiernos entrante y saliente.

“Pasadas las elecciones más polarizadas de nuestra historia reciente, el país necesita regresar a la construcción de espacios de convivencia que nos acerquen alrededor de propósitos comunes. La polarización no es el camino, el camino es regresar a la convivencia sin renunciar a las diferencias que nos dividen”, concluyó el exmandatario.