Horóscopo del profesor Salomón HOY 7 de julio de 2026: Aries y Sagitario, vienen cambios en su vida

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 7 de julio de 2026. Casos como Aries y Sagitario destacan por la necesidad de adaptarse a nuevos cambios que se aproximan, mientras que signos como Piscis y Virgo llaman la atención por buenos augurios en el amor.

El 7 destaca por ser el número de la creación. Los que nacen bajo este número son considerados personas que vienen a cumplir una misión muy grande en esta vida, ya que llevan la influencia del número de Dios en su nacimiento. Su número de la suerte es el 4457.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda una cábala por la combinación del día 7 del mes 7: Tome tres hojas de laurel, escriba en una salud, en otra dinero y en otra amor y guárdela dentro de la billetera o la funda de la almohada. Esto traerá prosperidad durante este año que comienza.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el amarillo.

El número, 2212.

La fruta para comer: mandarina.

Hoy inicia el cuarto menguante de la luna, que habla de limpiar, renovar, cambiar y mejorar las cosas antes de comenzar un nuevo ciclo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Los arcanos insisten en que es el momento de un borrón y cuenta nueva. Si ha habido situaciones que no comprende o no ha querido aceptar/perdonar, pues es el momento de dejarlo atrás y priorizar lo que está viviendo. Borre todo lo negativo y no se enfrasque en su pensamiento. Tenga en cuenta que, por otro lado, algo con el amor se va a fortalecer, pero solo lo auguran con una mente despejada y dispuesta a vivir el presente.

Número: 1172

Tauro

El tarot manifiesta que vienen momentos de alegría para esta casa zodiacal, pues dice que vienen momentos de amistad y respaldo, o sea que verá personas que le van a demostrar cuánto lo quieren, pero también hay una carta de equilibrio. Tanto los apartados en los que haya visto cosas muy positivas como problemas importantes tendrán una templanza pronto. Finalmente, recuerde que llega dinero en cantidad más que suficiente durante estas fechas.

Número: 9816

Géminis

Ojo, puede que haya cosas que para muchos de ustedes, geminianos, no han salido como lo tenían planeado, pero no importa, hay que seguir adelante. Es ahora un momento esencial para adaptarse a las circunstancias y mantener la fe en que hallarán los frutos de su trabajo. Tengan en cuenta que, según los arcanos, pronto van a firmar papeles o documentos de algo que tienen pendiente.

Número: 3350

Cáncer

¡OJO, Cáncer! Tiene que seguir adelante con sus proyectos, sepa que vienen unos arreglos importantes, además que superará algunas pruebas que, en medio del estrés, le ha dejado confundido(a). Eso sí, también tenga en cuenta que debe cuidar su salud, en especial lo relacionado al estómago, la columna o espalda.

Las personas de este signo de cáncer, hombres o mujeres, que el nombre sea con la M, sepan que algo importante va a suceder con ustedes.

Número: 7528

Leo

Siga luchando por lo que quiere, pues los arcanos hablan de que muchos leoninos van a conseguir el logro maravilloso de lo que quieren. También se recomienda que bote cosas que no sirvan, ya que se encuentran en un año donde se debe depurar las energías y herramientas con las que se cuenta. Revisar su cuarto, los chécheres, la casa, muebles, electrodomésticos y deshágase de lo que no considere imprescindible.

Número: 4218

Virgo

El arcano del sol brilla hacia este astro para asegurarle éxito, protección y felicidad para los nativos de este signo. Esto significa bendiciones en salud, en dinero y en amor, que se irá dando durante la fase de cuarto menguante de la luna.

Número: 1125

Libra

La parte económica estará bien. Le pagan dinero, le aprueban un préstamo, sale un dinero, pero hay cosas muy importantes a nivel económico que estarán de mejoría para usted. En este sentido, quienes quieran viajar o tengan una salida pendiente ¡Realícenla! Porque el tarot dice que ese viaje le va a servir para descansar o hacer algo que les será de mucha utilidad en el futuro.

Número: 4863

Escorpio

Vendrán cosas muy positivas para esta casa zodiacal. Algunos escorpianos van a tener una oportunidad de viajar, pero analicen qué tan conveniente es y tomen una buena decisión, pues de acertar se les presentará algo increíble que puede cambiar el trayecto de sus vidas.

Número: 0355

Sagitario

Se vienen varios cambios relacionados a lo económico, laboral y sentimental. Habrá un flujo de dinero durante los siguientes días, además que en lo laboral va a haber cambios a los que debe estar muy atento(a). Finalmente, viene algo muy especial con el amor para los sagitarianos que están solos, pues les llega una oportunidad de enamorarse, de fortalecer la parte sentimental en sus vidas.

Número: 85008

Capricornio

Llegó el momento de poner su sabiduría a trabajar. Sepa elegir lo mejor de las situaciones que se le van a presentar próximamente. Si había algún problema de demandas, de papeles, de trámites, es el momento para revisar bien lo que se puede hacer para hallarle resolución. Por otro lado, sepa que tiene una bendición para los juegos de azar, así que es la ocasión idónea para probar su suerte.

Número: 5404

Acuario

Cualquiera que sea su oficio, Acuario, sepa que estará bendecido y vienen cosas muy positivas a nivel laboral para usted. En el caso de algunos, van a trabajar con algo en el extranjero, ya sea por internet o que se tengan que ir, pero esto será altamente positivo, no se asusten. Añadido a eso, la carta del mago dice que tendrá una gran intuición para tomar decisiones. Hay una pista de esto relacionado a alguien de signo Leo.

Número: 7906

Piscis

Piense en cómo está manejando sus relaciones. El amor no solamente es el beso y el abrazo y el pico. El amor es no renegar, no maldecir, sentir alegría, disfrutar lo mucho o poco que tenga en la vida. No acumule o espere, más bien concluya o mejore todo lo relacionado con las personas con las que comparte su tiempo de calidad.

Número: 8428

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