Comercio en Bogotá considera que el Mundial ha tenido un impacto positivo en ventas

La expectativa por el nuevo partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026 no solo se vive en las calles y entre los aficionados, sino también en el comercio de Bogotá.

De cara al encuentro de este viernes, en el que el equipo nacional buscará asegurar su clasificación a los octavos de final, restaurantes, bares, gastrobares y centros comerciales esperan un importante aumento en la llegada de clientes.

De acuerdo con Fenalco, en Bogotá nueve de cada diez comerciantes consideran que el Mundial ha tenido un impacto positivo en sus ventas. Además, cuando juega la Selección Colombia, los establecimientos reportan incrementos superiores al 50 %, especialmente en categorías como alimentos, bebidas, licores y artículos alusivos al equipo nacional.

Centros comerciales extenderán horarios

Con motivo del compromiso de la Selección, varios centros comerciales de Bogotá ampliarán el horario de funcionamiento de sus zonas gastronómicas y de entretenimiento para recibir a los hinchas.

Los asistentes podrán disfrutar del partido en pantallas gigantes, además de participar en actividades familiares, concursos, promociones y experiencias diseñadas para vivir la emoción del Mundial en espacios seguros.

Fenalco destaca el impacto económico del Mundial

El director de Fenalco, Juan Esteban Orrego, indicó que cada presentación de la Selección Colombia representa una oportunidad para fortalecer la economía de la ciudad.

“ Hemos visto cómo restaurantes, bares y centros comerciales aumentan su actividad gracias al entusiasmo que despierta nuestro equipo. Esperamos que, de mantenerse el buen desempeño de la Selección, la actividad comercial continúe fortaleciéndose durante las siguientes fases del campeonato”, afirmó.

La combinación de la pasión por el fútbol y las estrategias preparadas por los establecimientos comerciales podría traducirse en una de las temporadas de mayor movimiento para restaurantes, bares y centros comerciales mientras continúe la participación del equipo nacional en el Mundial 2026.