Tras incursión armada varios comuneros fueron secuestrado en el Cauca: Esto se sabe

Lopez de Micay - Cauca

Hombres armados, que se habrían identificado como integrantes del ELN, incursionaron en la comunidad de San Antonio de Gurumendi, municipio de López de Micay y se llevaron a la fuerza a varios comuneros.

La población afectada se pronunció ante la Coordinación de Consejos Comunitarios del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca y a la Red de Derechos Humanos del Suroccidente.

Les contaron a las organizaciones que “los presuntos subversivos retuvieron los teléfonos celulares de los habitantes, hurtaron víveres en locales comerciales y secuestraron a un grupo de pobladores para transportar la carga hurtada”.

Posteriormente, los delincuentes liberaron a la mayoría de retenidos, sin embargo, alrededor de ocho personas continúan desaparecidas.

Como consecuencia más de 70 familias compuestas por 200 personas se encuentran desplazadas.

Para la Defensoría del Pueblo la situación requiere “atención humanitaria urgente” y “garantías inmediatas de protección”.

Entre tanto, la alcaldía de López de Micay rechazó los hechos de violencia y afirmó que “hay preocupación por la retención de las ocho personas” porque la situación “vulnera los derechos fundamentales y genera angustia en las familias micaíceñas”.

Además, la autoridad local exigió la “liberación inmediata y el respeto por la vida e integridad de las personas afectadas”.

Ante la situación se realizó un consejo de seguridad con autoridades municipales y departamentales y se realizan esfuerzos conjuntos con la personería y organismos internacionales humanitarios para lograr la liberación de las víctimas.

Las comunidades étnicas de la zona de incidencia exigieron atención del Gobierno nacional, departamental y local ante la crisis humanitaria que atraviesa la costa pacífica caucana.