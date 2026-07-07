Capturado alias ‘Nieto’, coordinador de acciones armadas de las disidencias de ‘Mordisco’, en Cauca

Corinto, Cauca. | Un presunto integrante de las disidencias de las Farc fue capturado en el norte del departamento y es señalado por las autoridades de coordinar acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Se trata de alias ‘Nieto’, quien, según la Policía, haría parte de la estructura Dagoberto Ramos y tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años dentro de esta organización ilegal.

La captura se realizó en el municipio de Corinto, durante un operativo adelantado de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, luego de labores de inteligencia e investigación criminal.

De acuerdo con el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca, el detenido sería el encargado de coordinar extorsiones, homicidios selectivos, actividades de observación criminal y acciones ofensivas contra las autoridades en el norte del departamento.

“Este sujeto, con una trayectoria criminal de tres años, sería el responsable de coordinar extorsiones, homicidios selectivos y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Además, estaría vinculado en el ataque contra personal de seguridad de un ingenio del norte del Cauca, acciones violentas contra la población civil, la Policía y unidades del Ejército”, señaló el oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, proveedores, munición de diferentes calibres y 410 gramos de clorhidrato de cocaína.

La Policía también indicó que alias ‘Nieto’ estaría relacionado con el ataque contra trabajadores de seguridad de un ingenio azucarero del norte del Cauca, donde un guarda perdió la vida y fueron hurtadas armas de dotación y elementos de protección.

Además, sería señalado de tener participación en acciones violentas contra la Estación de Policía de Corinto y un reciente ataque contra tropas del Ejército donde resultó herido un soldado profesional.

Con esta captura, las autoridades continúan debilitando a la estructura Dagoberto Ramos, una de las facciones de las disidencias de las Farc con presencia en esta zona del departamento y señalada de participar en múltiples acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.