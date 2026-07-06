Primero hay que sacar plata para la extorsión: comerciante revela drama de negocios en Barranquilla

Una nueva alerta sobre el impacto de la extorsión en el comercio de Soledad, Atlántico, lanzó un comerciante del municipio, quien aseguró que cientos de pequeños empresarios se han visto obligados a priorizar el pago de las llamadas “vacunas” antes que cubrir gastos básicos para el funcionamiento de sus negocios.

La denuncia se produce luego de las amenazas atribuidas al grupo ilegal conocido como ‘Nueva Generación’, que llevaron al cierre de numerosos establecimientos durante el fin de semana.

El comerciante explicó que la jornada de cierre representó graves pérdidas económicas para el sector, debido a que no se realizaron ventas ni se recibieron pedidos de mercancía. Según indicó, la situación afecta toda la cadena comercial y genera incertidumbre entre quienes dependen de la actividad económica diaria para sostener a sus familias y mantener abiertos sus establecimientos.

“No abrimos, no se recibieron pedidos y tampoco se hicieron pedidos para los días siguientes. Es mucha la mercancía que se deja de mover por el mismo problema de la inseguridad que hay hoy en día”, manifestó el comerciante durante una entrevista radial, al describir las consecuencias de las amenazas criminales sobre la economía local.

Evitar represalias

La situación se vuelve aún más compleja debido a los pagos mensuales que deben realizar algunos comerciantes a las estructuras delincuenciales. El hombre aseguró que en su caso debe entregar entre 300.000 y 350.000 pesos cada mes para evitar represalias, una práctica que se ha convertido en una pesada carga para los pequeños negocios.

“Así no haya para más mercancía, ni para arriendo, ni para servicios, lo primero que hay que sacar es el efectivo para ellos”, afirmó. El comerciante agregó que el temor se fundamenta en hechos violentos ocurridos contra quienes han intentado retrasar o incumplir los pagos exigidos por los grupos ilegales.

Según relató, las amenazas son constantes y quienes piden tiempo para reunir el dinero terminan siendo víctimas de ataques contra sus establecimientos. “Se ha visto casos en que uno les dice que vengan mañana o pasado mañana y levantan las tiendas o los comercios a tiros”, aseguró, reflejando el miedo con el que conviven muchos propietarios de negocios en la zona.

Finalmente, aunque reconoció los operativos adelantados por las autoridades contra las bandas criminales, cuestionó la efectividad de las capturas.