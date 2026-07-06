42 voluntarios partieron de Barranquilla para apoyar la emergencia en Venezuela

Un total de 42 profesionales de la salud y rescatistas voluntarios partieron desde Barranquilla para reforzar las labores de atención humanitaria en Venezuela, donde han sido desplegados en zonas críticas como Caracas y La Guaira para atender a personas heridas, niños y familias afectadas por la emergencia.

Los voluntarios, en su mayoría venezolanos y colombo-venezolanos residentes en Colombia, respondieron al llamado de ayuda y se integraron a jornadas de atención médica, distribución de alimentos y apoyo en albergues temporales.

El traslado del personal fue coordinado por la organización Venezolanos en Barranquilla, que gestionó la movilización de los equipos de ayuda.

“La respuesta ha sido abrumadora. Hemos tenido un registro bastante alto de profesionales de la salud. En estos primeros diez días hemos logrado enviar o apoyar el traslado de más de 40 voluntarios, siempre enmarcados en una labor humanitaria y cumpliendo con todos los permisos y verificaciones requeridos por las autoridades”, afirmó Juan Viloria, vicepresidente de la organización.

Viloria agregó que varios de los voluntarios ya regresaron al país y han compartido información sobre las necesidades que persisten en las zonas atendidas, lo que ha permitido orientar nuevas acciones de apoyo.

Además del envío del personal, la organización ha entregado 560 equipos y herramientas a grupos de rescate, entre ellos taladros, demoledoras y generadores eléctricos. También ha distribuido 510 raciones alimentarias y ha recibido 27 donaciones para fortalecer la respuesta humanitaria.