Defensoría del Pueblo emite alerta por disidencias de bandas en Barranquilla

Homicidio de un hombre en el barrio Las Malvinas en Barranquilla./ Tránsito de Barranquilla

La Defensoría del Pueblo lanzó nuevas alertas sobre el deterioro de la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, tras el incremento de los homicidios y las amenazas atribuidas a la disputa entre estructuras criminales que operan en la ciudad.

Según el organismo, durante el último fin de semana de junio se registraron 25 homicidios en Barranquilla, una escalada de violencia que estaría relacionada con la confrontación por el control territorial entre los grupos delincuenciales.

Entre las estructuras criminales que adelantan hechos violentos aparecen “Los Pepes”, “Los Costeños” y estructuras derivadas de estas organizaciones, entre ellas “Los del Freseo” o “la Nueva Generación”, señalada de estar bajo el liderazgo de alias “El Menor”.

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La Defensoría advirtió que la situación ha generado graves afectaciones para la población, entre ellas el cierre sostenido de establecimientos comerciales en sectores estratégicos de Barranquilla, especialmente en el Centro y en barrios del suroriente y suroccidente.

La Defensoría denunció que el pasado 4 de julio circularon panfletos y videos amenazantes, así como restricciones a la movilidad y hostigamientos que alteraron la vida cotidiana y la actividad económica de los habitantes.

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El organismo recordó que estos hechos ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana 022 de 2023, en la que se identificaron riesgos como el aumento de homicidios, el reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales, feminicidios, desapariciones de jóvenes, amenazas contra líderes sociales, extorsiones y desplazamientos forzados, fenómenos que continúan afectando a Barranquilla y su área metropolitana.

Frente a este panorama, la Defensoría instó a la Alcaldía de Barranquilla, a los municipios del área metropolitana y a la Fuerza Pública a implementar medidas urgentes, sostenidas y articuladas para proteger la vida y los derechos de la ciudadanía.