Sylvester Stallone, el hombre detrás de los personajes de Rocky Balboa y John Rambo, cumple 80 años

Este lunes, el actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone, conocido por sus papeles como Rocky Balboa y Rambo, cumple 80 años.

Stallone alcanzó el éxito a partir de 1976 con su icónico papel como el boxeador Rocky Balboa en la primera película de la exitosa franquicia ‘Rocky’, que también escribió.

En 1977, se convirtió en el tercer actor en la historia en ser nominado a dos Premios Óscar a Mejor Guion Original y Mejor Actor.

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Interpretó al soldado John Rambo en ‘Rambo: Primera sangre’ de 1982, un papel que repetiría en cinco películas de Rambo hasta 2019.

Desde mediados de la década de 1980 hasta finales de la de 1990, Stallone se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, actuando en películas de acción como ‘Cobra, el brazo fuerte de la ley’, ‘Tango y Cash’, ‘Riesgo total’, ‘El demoledor’ y ‘El especialista’.

En la cima de su carrera, Stallone era conocido por su rivalidad con Arnold Schwarzenegger.

En una carrera cinematográfica que abarca más de cincuenta años, Stallone ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Globo de Oro y un Critics’ Choice Award, además de sus nominaciones a tres premios Óscar y dos premios BAFTA.

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Stallone es uno de los dos únicos actores en la historia, junto con Harrison Ford, que han protagonizado una película número uno en taquilla durante seis décadas consecutivas.

Las películas en las que ha participado han recaudado más de 7.500 millones de dólares en todo el mundo.

Stallone publicará el 29 de septiembre sus memorias tituladas ‘The Steps’ y, en 2027, la película ‘John Rambo’, la precuela de ‘Rambo: Primera Sangre’ y la sexta entrega de la saga cinematográfica de Rambo, que narra el origen de John Rambo, interpretado por Noah Centineo.