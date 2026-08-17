Gobierno anuncia transformación del Sistema de Medios Públicos y revisión de contratos.

El Gobierno Nacional anunció una reorganización del Sistema de Medios Públicos de Colombia, que incluye cambios en la programación de radio y televisión, revisión de contratos y convenios y el acompañamiento de los organismos de control. Las decisiones fueron adoptadas durante una reunión entre la ministra TIC, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, realizada el sábado 15 de agosto. El proceso hace parte de una transformación que comenzó el 7 de agosto y busca redefinir las prioridades de la entidad.

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Uno de los principales cambios es el cierre de la franja informativa y de opinión que estuvo al aire hasta el pasado 6 de agosto. Según la nueva administración, esa operación funcionaba entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche y concentraba cerca del 90 % de los recursos humanos y técnicos disponibles para las actividades periodísticas. A partir de ahora, la programación deberá responder a criterios de pluralidad, independencia, equilibrio, rigor e interés público, según lo anunciado por el Gobierno.

La nueva apuesta de Inravisión estará enfocada principalmente en cultura, arte y educación, con contenidos que representen las distintas regiones del país y den espacio a diferentes voces. La administración señaló que busca fortalecer la identidad nacional, promover el conocimiento y ampliar la oferta en radio, televisión y plataformas digitales, bajo la premisa de que los medios públicos deben estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses políticos particulares.

Otro de los puntos centrales será la revisión de la contratación. Inravisión verificará los convenios con ministerios y otras entidades nacionales relacionados con producción audiovisual, radio y monitoreo de medios, además de los contratos de prestación de servicios firmados durante 2026. De acuerdo con la información entregada por la nueva administración, este año se han firmado más de 1.051 contratos por encima de los $100.000 millones. También se informó que entre el 6 y el 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por cerca de $4.000 millones.

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La entidad también pedirá el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar su situación contractual y presupuestal. La revisión incluirá posibles incumplimientos en la ejecución y legalización de contratos, así como acuerdos relacionados con mantenimiento, operación de la red, logística y transporte. Según Inravisión, algunos de estos contratos habrían presentado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales. La administración aclaró que serán los organismos de control los encargados de establecer si existen responsabilidades.

Mientras avanza esta reorganización, Inravisión mantiene una programación especial para informar y acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, en el marco de la función social de los medios públicos durante situaciones de emergencia.