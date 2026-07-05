Quiénes recibirán tarjeta conmemorativa del primer viaje del Metro de Bogotá: lista de beneficiarios

En medio del avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Distrito anunció un reconocimiento especial para miles de ciudadanos que han contribuido voluntariamente al desarrollo de la ciudad: una tarjeta conmemorativa que permitirá realizar el primer viaje en el sistema de transporte masivo cuando entre en operación.

La iniciativa ha despertado interés entre los contribuyentes, ya que no se trata de un proceso de inscripción, sino de un beneficio automático para quienes cumplieron con ciertas condiciones tributarias.

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Quiénes recibirán la tarjeta del Metro de Bogotá

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, serán beneficiarios de la tarjeta los ciudadanos que realizaron el aporte voluntario distrital al momento de pagar sus impuestos.

Hasta el 7 de junio de 2026, 21.950 contribuyentes ya habían accedido a este mecanismo, lo que los convierte en potenciales beneficiarios del reconocimiento.

El grupo está compuesto por:

Personas que pagaron impuesto predial con aporte voluntario

Ciudadanos que realizaron aporte en el impuesto de vehículos

Contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) que sumaron un porcentaje adicional

Cómo sabrán los beneficiarios que recibirán la tarjeta

El Distrito explicaró que la información se cruza automáticamente con la base de datos tributaria del Distrito, por lo que los ciudadanos no deben realizar trámites adicionales.

El Distrito habilitará canales oficiales para informar a los beneficiarios sobre la entrega de la tarjeta cuando el Metro esté próximo a iniciar operación.

La tarjeta hace parte de una estrategia de reconocimiento a los ciudadanos que apoyaron el financiamiento del proyecto, en medio del avance de la Línea 1, que ya supera el 77 % de ejecución.

El sistema conectará el sur y el norte de Bogotá, integrando localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Chapinero y Teusaquillo, y promete transformar la movilidad de la ciudad.

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Así funciona el beneficio de la tarjeta conmemorativa

El Distrito explicó que no existe convocatoria pública ni inscripción adicional para acceder a la tarjeta.

El único requisito es haber realizado el aporte voluntario en el momento del pago de los impuestos distritales.

Porcentajes del aporte voluntario

Predial y vehículos: aporte adicional del 10 %

aporte adicional del 10 % ICA: aporte entre 3 %, 5 % o 10 %

Una vez efectuado el pago con este aporte, el ciudadano queda registrado automáticamente para recibir la tarjeta que le permitirá realizar el primer recorrido en el Metro de Bogotá.

La Secretaría de Hacienda explicó que esta tarjeta es un gesto simbólico de reconocimiento a quienes decidieron aportar recursos adicionales para apoyar proyectos estratégicos de la ciudad.

El objetivo es destacar la participación de los ciudadanos en el financiamiento de iniciativas como el Metro de Bogotá, considerado la obra de infraestructura más importante de la capital.

Más de 21.000 personas ya están en la lista

Según cifras oficiales, 21.950 contribuyentes han hecho el aporte voluntario hasta la fecha de corte. De ellos:

10.188 aportaron en el impuesto predial

11.615 en el impuesto de vehículos

147 en el impuesto de Industria y Comercio

Estos ciudadanos serán los primeros en recibir la tarjeta conmemorativa cuando el sistema entre en funcionamiento.



