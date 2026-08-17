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17 ago 2026 Actualizado 13:33

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Ejército recolectó 45 toneladas de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto

Las ayudas fueron recolectadas en diferentes unidades militares de Bogotá y Cundinamarca

Recolecta de ayudas humanitarias para afectados del terremoto / Foto: Cortesía Ejército Nacional

Recolecta de ayudas humanitarias para afectados del terremoto / Foto: Cortesía Ejército Nacional

Recolecta de ayudas humanitarias para afectados del terremoto / Foto: Cortesía Ejército Nacional
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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional lideró en Bogotá y Cundinamarca una jornada de solidaridad que permitió recolectar 45 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas por el terremoto que afectó al Eje Cafetero y la costa Pacífica colombiana. Los elementos serán trasladados hacia Armenia y Pereira para apoyar la atención de las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas.

La jornada contó con la participación de ciudadanos, comerciantes, oficiales, suboficiales, soldados y sus familias, quienes aportaron alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de aseo, colchonetas, cobijas y otros artículos de primera necesidad.

Las ayudas fueron recolectadas en diferentes unidades militares de Bogotá y Cundinamarca: 8 toneladas en el Cantón Norte, 7 toneladas en Facatativá, 25 toneladas en Fusagasugá y 5 toneladas en el Cantón Caldas, completando así las 45 toneladas que serán enviadas a las zonas afectadas.

Esta iniciativa se suma al despliegue del Ejército Nacional en las regiones impactadas, donde sus uniformados apoyan las labores de búsqueda y rescate, transporte, asistencia humanitaria y seguridad, mientras continúan acompañando a las familias damnificadas.

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